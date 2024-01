Concerti saltati sulla darsena di Rimini nel 2018, Al Bano in tribunale come testimone

RIMINI - Al Bano in Tribunale a Rimini. Il noto cantante si è materializzato oggi ma non in aula: è stato chiamato come teste della parte civile in un processo per truffa relativo ad alcuni concerti saltati al Beat Village, nel 2018, sulla darsena del capoluogo romagnolo.

I concerti saltati

Molti degli artisti chiamati ad esibirsi - da Loredana Bertè ad Al Bano e Romini passando per Tony Hadley o Vinicio Capossela - non salirono infatti all'ultimo sul palco per presunte «inadepienze contrattuali» con centinaia di spettatori, che avevano comprato il biglietto, rimasti senza spettacolo.