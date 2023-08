Al Bano, la foto della figlia Romin Carrisi seminuda vicino la statua della nonna conquista i fan: «Bellezze simili»

Un dolce scatto della 36enne Romina Carrisi, figlia di Romina Power e Al Bano è apparso sull'account social della mamma. L'inviata di Oggi è un altro giorno, in occhiali da sole e coperta solo con un pareo azzurro, posa vicino la statua della nonna Linda Christian.

A pubblicare il contenuto è stata la cantante 71enne ed ex moglie di Al Bano che ha lodato la bellezza di entrambe dedicandole un pensiero.

Lo scatto sensuale

Non è la prima volta che la figlia di Al Bano e Romina Power posa in deshabillé, ma in questo caso lo ha fatto per la mamma. «La statua di Linda Christian con la nipote Romina Carrisi due epoche diverse ma due bellezze molto simili 💕💕🌸🌻», ha scritto la cantante alla figlia.

Tanti i commenti di apprezzamento nei confronti della giovane donna: «Molto simili e molto belle», scrivono gli utenti sotto la foto.

Romina Carrisi

Romina Carrisi Power è un'attrice italiana conosciuta soprattutto come personaggio televisivo grazie a programmi come L'isola dei famosi e Oggi è un altro giorno.

Nasce a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il primo giugno 1987 ed è la quarta figlia della famosa coppia di cantanti.

Oggi condivide una relazione amorosa con il 52enne Stefano Rastelli, regista che lavora per la Rai.