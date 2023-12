Al Bano escluso da Sanremo 2024: «Amadeus non ha nemmeno ascoltato la mia canzone». Ecco perché

Al Bano Carrisi non manda giù l'esclusione dal Festival di Sanremo 2024 anche se emerge il fatto che il veterano della canzone italiana fosse stato avvertito da Amadeus del "taglio".

Alla trasmissione "Un giorno da pecora" il cantautore di Cellino ha accusato il conduttore della kermesse: «La mia canzone più che esclusa non è stata neanche ascoltata. Onestamente un po’ di dispiacere c’è, ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che gli inviassi la canzone, però io non mi arrendo mai».

Al Bano ha fatto capire che Amadeus è restato impressionato dal grande successo ottenuto nell'edizione di quest'anno dal trio che oltre al cantante pugliese comprendeva Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

E che così la sua presenza il prossimo anno fra i concorrenti sarebbe divenuta ingombrante. «E' per questo che la canzone non è stata nemmeno presa in esame»

Ma Al Bano, al tenpo stesso, non si arrende e annuncia che si candiderà per la gara anche nel 2025 anche perché dice: «Ho già pronto due canzoni-bomba, molto belle, molto adatte dal Festival. Non voglio chiudere le mie esperienze a Sanremo come ospite, ma come concorrente come è avvenuto già in 15 edizioni».

Un record condiviso con Peppino di Capri, Toto Cutugno, Milva e Anna Oxa.