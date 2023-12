MACERATA - Concerti di Appassionata edizione 2024 nel segno del rinnovamento per aprirsi alla città, ai giovani, alle scuole. Un cartellone unico per tutto l’anno, sedici concerti dal 30 gennaio al 27 dicembre dislocati in tre luoghi diversi. Presentata la nuova stagione dal titolo ‘Note in Città’ con una manifestazione che diventa itinerante, con rappresentazioni non solo al teatro Lauro Rossi ma anche al teatro della Filarmonica e nella sala Cesanelli dello Sferisterio. Un programma di qualità ma che diminuisce il costo dei biglietti e si apre alla città. Ad illustrare il cartellone 2024, organizzato in collaborazione con il Comune di Macerata, il presidente dell’associazione Luciano Pingi, il vice presidente Giulio Starnoni, la segretaria Lucia Rosa e l’assessore comunale alla Cultura Katiuscia Cassetta.

Il programma

La stagione si apre il 30 gennaio al Lauro Rossi con la maestria del giovane violinista Ziyu He accompagnato da Vanessa Benelli Mosell al pianoforte. A febbraio il palcoscenico si trasforma in un set cinematografico con il Gomalan Brass di “Da Cinecittà a Hollywood”, offrendo un viaggio musicale attraverso le suggestive colonne sonore di Morricone, Rota, Bellafronte, Kander, Arlen, e Bernstein. «Una rassegna che è cresciuta nel tempo, che ha sempre più accolto la necessità di aprirsi alla città e di coinvolgere altri spazi, luoghi, gusti e generazioni - ha affermato l’assessore Cassetta -. La scelta di spostare i concerti fuori dal Lauro Rossi non deve essere interpretata come un risparmio economico, che comunque c’è nell’apertura del teatro, bensì nel tentativo di intercettare un pubblico nuovo che magari a teatro non sarebbe mai andato. Ecco quindi che location come ad esempio la sala Cesanelli dello Sferisterio ci consente di sfruttare anche orari diversi dalle canoniche 21 serali».

L’omaggio alle donne

La terza tappa dei concerti è dedicata al talento femminile con il progetto “Donne in Musica”, un omaggio a Clara Schumann e Amy Beach. La seconda parte della stagione è caratterizzata dalla presenza dei giovani talenti. Jacopo Fulimeni al pianoforte e dal concerto del vincitore del Concorso Violinistico Postacchini 2023, Manuel Burriesci al violino. Gradito ritorno del Trio Hermes, in autunno, per una tre giorni dedicata a Robert Schumann. Il trio sarà affiancato da artisti come Pierpaolo Maurizzi e Alberto Miodini al pianoforte, da Cristiano Gualco e Simone Gramaglia, violino e viola del Quartetto di Cremona. I tre concerti saranno introdotti da Luca Ciammarughi, Alessandro Tommasi e Valerio Sebastiani. “Note in Città” abbraccia la versatilità e la creatività con performance che spaziano dal Duo flauto e chitarra Airaghi/Papadia, passando per il duo Massimino– amonda che eseguirà Rachmaninov al pianoforte a quattro mani nel 150° anniversario della nascita del compositore fino al divertente e coinvolgente spettacolo per bambini e famiglie previsto nella seconda metà dell’anno.

Il gran finale

Il 2024 terminerà con un concerto natalizio con la Fisorchestra con musiche tradizionali natalizie all’800 ai giorni nostri. «La stagione dei concerti di Appassionata – ha concluso il presidente Pingi - è una celebrazione della diversità musicale e della connessione comunitaria, continuiamo a costruire ponti attraverso la musica, offrendo esperienze che arricchiscono il tessuto culturale della nostra città».