CUPRAMONTANA - Torna in scena la storia di Carlo Urbani, il medico eroe di Castelplanio che 20 anni fa scoprì il virus della Sars e morì a Bangkok nello sforzo di contenerne la diffusione. “Goccia dopo goccia”, sostenuto dalla Fondazione Carifac, racconta la vita del medico dei poveri a un pubblico di bambini, ragazzi e adulti.

Tre nuove rappresentazioni si terranno rispettivamente il 21 novembre alle ore 11 al Teatro Concordia di Cupramontana (spettacolo riservato agli studenti delle secondarie di primo grado dell’istituto Bartolini). Poi a seguire, il 24 novembre alle ore 21, al Gentile di Fabriano e, infine, il 15 dicembre alle ore 21 al Teatro del Sentino di Sassoferrato, evento speciale all’interno della stagione di prosa.



«Raccontare storie alle giovani generazioni è il nostro lavoro – spiega Fabrizio Giuliani presidente Tgtp -. Storie vere o di fantasia che, attraverso la nostra poetica, tentano di stabilire una connessione, stimolare una riflessione, aiutare la formazione di un pensiero critico e una educazione emotiva per poter affrontare la complessità del mondo di oggi e di domani. Farlo attraverso Carlo è stato semplice come la sua testimonianza utile, forte, cristallina, rigorosa». Lo spettacolo è prodotto dalla compagnia marchigiana di Teatro ragazzi Teatro Giovani Teatro Pirata in collaborazione con Aicu Associazione Italiana Carlo Urbani, e con il patrocinio di Msf Medici Senza Frontiere. Collabora inoltre l’Amat, Associazione marchigiana attività teatrali. Il testo è di Francesco Niccolini, la regia di Simone Guerro, in scena Sandro Fabiani, tecnico audio e luci Fabio Dimitri. “Goccia dopo goccia”, che racconta la vita del medico dei poveri a un pubblico di bambini, ragazzi e adulti.



Lo spettacolo nasce con l’obiettivo di raccontare la vita e il sacrificio di Carlo Urbani e di riflettere sul presente, sul coraggio di uomini di scienza e rinnovare la denuncia contro il malfunzionamento del sistema delle multinazionali farmaceutiche. “Entità” pronte a investire grandi capitali per qualunque farmaco per il mondo ricco, ma capace di “dimenticare” quelle malattie banali (ovviamente solo il mondo ricco) capaci di falcidiare milioni di bambini del terzo mondo che non possono pagarsi cura da pochi centesimi: questa fu la grande battaglia di Carlo Urbani fino al suo ultimo mese di vita.

Uno spettacolo che vuole essere un racconto appassionante, un volo intorno al pianeta Terra, in cui si percorrono alcuni dei mali incombenti e di cui ogni giorno vediamo e spesso ignoriamo gli effetti, per “atterrare” sulla vicenda di Carlo Urbani, medico dei poveri e degli ultimi. Un insegnamento tragico ma solare, che ci consegna la consapevolezza che ora più che mai le nostre piccole azioni possono fare la differenza, come piccole gocce d’acqua, goccia dopo goccia.



Per i biglietti dello spettacolo nei teatri di Fabriano e Sassoferrato, posto unico tre euro con servizio di prevendita sul circuito vivaticket.