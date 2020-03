Mara Venier torna con la sua “Domenica in”, in diretta da domenica prossima, dopo la sospensione del programma per una puntata. Il programma era stato fermato per precauzione, pur in assenza di specifiche criticità. Lo ha anticipato la stessa conduttrice all'Adnkronos: «Si torna in diretta!!!», ha detto Mara.

