Ultimo aggiornamento: 11:28

Caterina Balivo, ecco perché non va più in onda Vieni da me. Da oggi, lunedì 16 marzo, Vieni da me non va in onda. La trasmissione di Rai1 condotta da Caterina Balivo viene sostituita da una nuova striscia della Vita in diretta.Vieni da me è stato sospeso per l'emergenza coronavirus. Si lascia spazio all'informazione, con una nuova striscia del programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Il segmento aggiuntivo di Vita in diretta va in onda dalle 14 alle 15.40, per poi avvicendarsi con la soap Il Paradiso delle Signore. E riprendere alle 16.50, come di consueto.