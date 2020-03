Olga Kurylenko, la Bond girl positiva al coronavirus. L'annuncio su Instagram: «Prendetelo sul serio»

Un caso di coronavirus in un'attrice famosa di Hollywood: è Olga Kurylenko, 'Bond Girl' al fianco di Daniel Craig in Quantum of Solace, nel 2008, che ha annunciato di essersi sottoposta a tampone e di essere risultata positiva al Covid19. L'annuncio da parte della star ucraina è arrivato via Instagram, riferisce la CNN.

«In realtà sono malata da quasi una settimana. Febbre e affaticamento sono i miei sintomi principali», ha scritto Kurylenko nella didascalia di una foto di una finestra del suo appartamento. «Abbi cura di te e prendilo sul serio!», ha aggiunto l'attrice 40enne, che oltre al già citato film di 007 era stata anche la protagonista de La corrispondenza, di Giuseppe Tornatore, al fianco di Jeremy Irons.

Neanche Hollywood è stata dunque risparmiata dal coronavirus. La settimana scorsa, il premio Oscar Tom Hanks aveva annunciato che lui e la moglie, l'attrice e cantante Rita Wilson, erano risultati positivi al test. «Thanks to the Helpers», grazie a chi ci aiuta, aveva scritto ieri Hanks su Instagram: «Prendiamoci cura di noi e degli altri».

