Coronavirus, a Milano c'è chi rifiuta di affittare case a infermieri

A Milano c'è chi non affitta appartamenti a chi lavora in corsia, a contatto con i malati di Coronavirus. Questo, riporta il Giorno, si è sentita dire una giovane di 23 anni che aveva deciso di trovarsi per qualche tempo un appartamento in modo da non mettere a rischio i genitori e i tre fratelli.

«Scusi ma lavora in un reparto con pazienti Covid-19 e non ce la sentiamo di lasciarle in affitto l'appartamento». La questione casa non riguarda solo Milano. E non solo per la reticenza ad affittare a chi è a contatto con i malati infettivi. La diocesi di Cremona, attraverso la Caritas e la Fondazione San Facio, in accordo con la Direzione Socio sanitaria ASST di Cremona, ha avviato un progetto per dare un alloggio gratuito agli ospedalieri che per distanza o per non mettere a rischio le loro famiglie preferiscono alloggiare fuori casa.

Ultimo aggiornamento: 13:02

