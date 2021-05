Concerto primo maggio 2021, scaletta cantanti e ospiti: gli orari dell'evento dall'Auditorium (e dove vederlo)

Oltre sei ore di musica tra esibizioni live e collegamenti: orfano - a causa delle norme anti Covid - di piazza San Giovanni, il Concerto del Primo Maggio si trasferisce alla Cavea del Parco della Musica, dove dalle 16.30 alle 19 e poi dalle 20 alle 24 su Rai3, Rai Radio2 e RaiPlay Stefano Fresi conduce la maratona (con la partecipazione di Ambra Angiolini e Lillo), che vedrà alternarsi sullo schermo oltre cinquanta artisti, tra protagonisti della scena pop, rock, indie e rap italiana, grandi stelle internazionali e emergenti.

Tutte le anticipazioni sulla scaletta - Non tutti i cantanti del cast si esibiscono dal vivo a Roma. L'ex Oasis Noel Gallagher, ad esempio, che suonò in piazza San Giovanni nel 2019 e nel 2002 insieme alla band capitanata insieme a suo fratello Liam, si collegherà dal Regno Unito. LP, che vive in California, ha scelto per la sua esibizione i Valentine Recording Studios di Hollywood, storica sala dove in passato hanno registrato - tra gli altri - i Beach Boys, Frank Zappa e Jackson Browne. Non saranno a Roma neppure Colapesce e Dimartino e La Rappresentante di Lista. Il duo di "Musica leggerissima" si collegherà dalle Officine Meccaniche di Milano, tra i più importanti studi di registrazione italiani. Il gruppo guidato dalla cantante Veronica Lucchesi e dal polistrumentista Dario Mangiaracina, invece, suonerà dagli ex stabilimenti Fiat di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Diverso il caso di Antonello Venditti, che sarà sì a Roma, ma ha già registrato negli scorsi giorni la sua esibizione: aprirà il blocco serale del Concertone suonando in una piazza San Giovanni deserta alcuni suoi successi, da "Roma capoccia" a "Notte prima degli esami".

L'ultima edizione - L'anno scorso fu duro nei confronti della manifestazione e sui social invitò i colleghi a disertare la tv. Ha cambiato idea: "Felicissimo. Ho deciso di fare il Primo Maggio perché è molto diverso da quello dell'anno scorso - ha detto il 72enne cantautore romano in un video pubblicato sui social - mi vedrete, è stata un'esperienza magnifica". Hanno invece provato alla Cavea e quindi saranno fisicamente presenti sul palco Gianna Nannini (che si esibisce anche con il cantante italo-francese Claudio Capéo, insieme al quale ha appena pubblicato il duetto "Ciao mia bella"), Edoardo Bennato, Michele Bravi, i Fast Animals and Slow Kids e Willie Peyote, quest'ultimo reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con "Mai dire mai (La locura)".

Da Sanremo - Dal Festival, oltre a Colapesce e Dimartino e La Rappresentante di Lista, arrivano anche Fedez e Francesca Michielin, gli Extraliscio, Coma Cose, Gaia, Noemi, Ghemon, Max Gazzè (che sul palco è accompagnato da Daniele SIlvestri e la Magical Mystery Band), Francesco Renga, Gio Evan, Madame, Bugo, Ermal Meta, Fasma, il vincitore delle "Nuove Proposte" Gaudiano, Folcast, Wrongonyou. E poi ancora: Motta, Fabrizio Moro (con gli attori Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, insieme ai quali proporrà un'anteprima del suo primo film da regista, "Ghiaccio"), Vasco Brondi, Alex Britti, Mara Sattei (sorella del rapper Tha Supreme, forte dei successi riscossi con i singoli "Altalene" e "Spigoli"), Chadia Rodriguez e Federica Carta, Il Tre, Nayt. Nel cast anche Après La Classe e Sud Sound System, il duo belga Balthazar, L'Orchestraccia, i Modena City Ramblers, l'Orchestra Multietnica di Arezzo con Margherita Vicario, Piero Pelù, gli Zen Circus, i Tre Allegri Ragazzi Morti. Sul palco del Concertone si esibiranno anche Cargo, Marte Marasco e Neno, gli artisti vincitori di 1MNEXT, il concorso del Primo Maggio rivolto agli emergenti. Tra questi, durante la diretta Rai, verrà proclamato il vincitore assoluto, che si aggiudicherà il premio di NUOVOIMAIE.

