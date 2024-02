ASCOLI Durante i controlli sul territorio, la Polizia locale ha provveduto alla bonifica, allo sgombero e alla messa in sicurezza di uno stabile di proprietà comunale, nel quartiere San Marcello, che era stato occupato abusivamente. Inoltre, proprio nei giorni del Carnevale, gli agenti della Municipale sono intervenuti all'auditorium Montevecchi, in via delle Rimembranze, dove ignoti si sarebbero prima introdotti abusivamente, danneggiando impianti e strutture, per poi azionare gli idranti dell'impianto antincendio. Solo l'intervento tempestivo degli agenti, che hanno provveduto a chiudere gli idranti in tempo, ha scongiurato il completo allagamento della struttura. I danni sono stati comunque ingenti. Sono al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza per accertare l'identità degli autori del fatto. I reati ipotizzati vanno dall'invasione di edifici pubblici al danneggiamento aggravato.

Altri interventi

Durante il periodo di Carnevale, la Polizia locale ha provveduto ad intensificare i controlli su tutto il territorio comunale per cercare di garantire la sicurezza. Un automobilista, che si è reso responsabile di un incidente stradale, è stato trovato alla guida della vettura con un tasso alcolemico che è risultato ben cinque volte superiore al massimo consentito dalla legge. Questi è stato pertanto denunciato all'autorità giudiziaria e nei suoi confronti sono state comminate le sanzioni accessorie del ritiro della patente di guida e la confisca del veicolo. Inoltre, sono stati complessivamente tre i veicoli che sono stati posti sotto sequestro perché circolavano privi della prescritta copertura assicurativa. Inoltre, nell’ambito dei controlli di sicurezza urbana gli agenti della Polizia locale hanno controllato una persona che stazionava in piazza Ventidio Basso. L’uomo è stato trovato in possesso di hashish e conseguentemente segnalato alla Prefettura quale assuntore mentre la droga stessa è stata posta sotto sequestro.

La movida

Gli agenti della Polizia locale si sono anche concentrati sui locali della movida. Un pubblico esercizio del centro storico è stato sanzionato per la violazione dei limiti di orario imposti a chi propone musica, in questo caso con un dj. Inoltre, altri quattro locali del centro che sono stati sanzionati perché non hanno rispettato le ordinanze dirigenziali che impongono la rimozione o la riduzione delle occupazioni di suolo pubblico per motivi sicurezza.