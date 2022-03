Scelto il progetto per il polo scolastico: auditorium, biblioteca e un collegamento con il PalaRozzi

FOLIGNANO - Ecco il vincitore per il polo scolastico di Villa Pigna: pubblicata la graduatoria del concorso di progettazione per la realizzazione della nuova struttura folignanese. Ad aggiudicarsi l’ambita piazza è il progetto ideato da due professionisti salernitani: l’ingegner Valentino Gaudio e l’architetto Orlando Sica. La corsa è stata combattuta: ben 26 le proposte arrivate da tutta Europa (anche dalla Grecia), cinque sono state quelle ammesse all’ultima fase.





Qualità architettoniche, idea socialmente inclusiva per creare nuovi spazi aggregativi anche al di fuori dell’attività scolastica, attenzione all’integrazione nel contesto socio urbanistico: così si legge nelle motivazioni della commissione giudicatrice. All’interno del polo sono poi previsti anche un auditorium con posti a sedere, destinato al teatro, al cinema, alla musica e una biblioteca non “comunale”, ma dimensionata per un uso interno alla scuola. Il polo scolastico sorgerà al posto dell’attuale scuola dell’infanzia di Villa Pigna e del sottostante teatrino, in via Barbarana. Saranno previsti inoltre dei percorsi di connessione tra i diversi edifici, in particolare uno collegherà la scuola media con la palestra della scuola elementare e un altro percorso unirà la scuola media con il Palasport Rozzi al fine di usufruire degli spazi già esistenti per permettere agli studenti di svolgere l’attività fisica.



I fondi per realizzare il progetto sono stati messi a disposizione dall’ordinanza 56 del commissario straordinario alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma 2016. I lavori inizieranno nel 2023 e termineranno a fine 2024. La classifica definitiva vede quindi al primo posto il raggruppamento temporaneo fra professionisti (Rtp) con capogruppo l’ingegner Valentino Gaudio e l’architetto Orlando Sica (Salerno) come autore del progetto. Al secondo posto Rtp da costituirsi con capogruppo Tiarstudio srl (Firenze). In terza posizione Rtp da costituirsi con capogruppo l’architetto Giuseppe Diana (Caserta), in quarta Rtp da costituirsi con capogruppo Officine18 (Cagliari). Menzione speciale per gli architetti Andrea Sforzin (Venezia) e Fabrizio Giannacchi (Genova).



«Siamo molto soddisfatti. Sono arrivate numerose proposte e tutte di grande livello. Sarà una struttura all’avanguardia, moderna e antisismica. Recupereremo gli spazi dell’attuale scuola media e li restituiremo alla comunità per attività culturali e sociali. – afferma il sindaco Matteo Terrani. - Ringrazio la commissione per la professionalità dimostrata e gli uffici per il lavoro di supporto».

