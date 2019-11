X Factor, Sofia convince la giuria e stacca il pass per le semifinali

CIVITANOVA - Compare il nome di Sofia Tornambene tra i cinque semifinalisti di #XF13, che il prossimo 5 dicembre saliranno per l’ultima volta sul palco dell’X Factor Dome di Monza per guadagnarsi un posto nella tanto ambita finalissima. Le esibizioni della giovane cantante civitanovese hanno convinto ancora una volta pubblico e giuria, tanto da permetterle di proseguire il suo percorso musicale insieme a Davide Rossi, Sierra, Booda ed Eugenio Campagna. Rimasta l’unica concorrente in gara della categoria Under Donne, capitanata da Sfera Ebbasta, dopo l’eliminazione al ballottaggio della compagna Giordana Petralia, Sofia ripensa al live show precedente e al suo debutto nel mercato discografico italiano. “Il quinto live rimarrà il più bello – ha ammesso in puntata –. Mentre cantavo, ho sentito una sensazione magica”.

Il brano assegnatole da Sfera Ebbasta per la sesta diretta è stato “I Love You” di Woodkid: un pezzo nelle sue corde che ha saputo interpretare con stile. Nella seconda manche, invece, la diciassettenne di Civitanova Marche ha riproposto una versione ridotta del proprio inedito, sempre capace di suscitare grandi emozioni. Ad arricchire la diretta di giovedì è stata anche la presenza di un ospite d’eccezione, un talento marchigiano: Dardust. Il live infatti si è aperto con un’esperienza immersiva affidata al musicista e producer ascolano Dario Faini. Affiancato da un’orchestra di quaranta elementi, ha inaugurato il live show presentando in anteprima assoluta “Sublime”, il singolo tratto dal suo nuovo album. Dardust è stato poi coinvolto in un’intera manche di “scontri” canori, durante la quale ha accompagnato le esibizioni dei talenti in gara, unendo i suoni sublimi dell’orchestra a un sound elettronico in cui ciascun talento avrebbe dovuto trovare una propria nuova dimensione: un “esperimento” promosso a pieni voti.

