Sofia canta in francese e vola verso il quinto live show di X Factor

CIVITANOVA - Sofia Tornambene vola dritto al quinto live show di X Factor. Emozione e interpretazione sono stati gli ingredienti di un’esibizione convincente, nonostante la manche fosse una delle più difficili, messa a confronto con Booda, Eugenio Campagna e Seawards. La giovane cantante marchigiana però ha tenuto testa ai colleghi e si è aggiudicata un posto nella puntata di giovedì prossimo, quando i talenti presenteranno i propri inediti. A pochi passi dalla finale, che è sempre più vicina, Sofia ha stupito tutti con una performance ammaliante. Look alla Victor Victoria e presenza scenica hanno arricchito l’esibizione della diciassettenne civitanovese.





Il brano che il suo mentore Sfera Ebbasta le ha assegnato è stato “Papaoutai” di Stromae, pseudonimo dell’artista belga Paul Van Haver. Un pezzo in francese denso di significato, il cui titolo significa “dove sei, papà?”. Un brano che parla dell’infanzia dell’artista trascorsa senza il padre, morto in un genocidio in Ruanda. Inizialmente, in occasione delle assegnazioni dei brani, nei giorni precedenti, Sofia aveva rivelato di sentirsi un po’ insicura, trattandosi di un pezzo decisamente particolare. L’importante però sarebbe stato non abbattersi e continuare a lavorare sodo. La giovane cantante ha mantenuto fede alle sue parole e lo ha dimostrato durante il live di giovedì, quando ha infiammato il palco ricevendo i pareri favorevoli dei giudici Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel, suscitando gli applausi degli spettatori e conquistando il pubblico a casa. Orgoglio anche nelle parole di Sfera Ebbasta, il giudice della categoria “Under Donne” di cui fa parte Sofia, che ha ribadito quanto lei sia in grado di osare perché capace di oltrepassare ogni limite, con la sua voce. Ora non resta che attendere giovedì prossimo, per poter riascoltare Sofia e il suo inedito. Ultimo aggiornamento: 20:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA