Macerata: Marco Saltari e Sofia Tornambene ai live di X Factor, ribalta per le Marche

MACERATA - Sofia Tornambene, 16enne di Civitanova, e Marco Saltari, 33enne di Corridonia, ai Live di X Factor. Una doppia ribalta senza precedenti per la provincia di Macerata nel seguitissimo talent in onda su Sky. Entrambi i talenti hanno superato gli Home Visit e ora si preparano alla fase finale dell'evento. Un'intera regione tifa per loro.

Ultimo aggiornamento: 12:32

