Civitanova, "Jazz and Mash": quando la musica incontra le altre arti fino alla gastronomia

CIVITANOVA - Il jazz viene considerata la musica in cui “non sai mai quello che viene dopo”; niente di meglio che abbinarla ad altre forme d’arte. È nata così “Jam”, acronimo che sta per Jazz and Mash, la nuova rassegna musicale-culturale ideata dall’azienda teatri di Civitanova. Tre appuntamenti, tutti di mercoledì, al teatro Cecchetti tra novembre e dicembre cui se ne aggiungerà un altro con data ancora da definire entro la fine dell’anno.

In questo caso il jazz sarà abbinato alla gastronomia. In attesa di gustare l’ultima portata, ci si può saziare con la proposta del direttore artistico della manifestazione, Pablo Corradini, polistrumentista italo-argentino ma innamorato del bandoneon. Danza, disegno e poesia si accompagneranno alle note di tre ensemble. A presentare il cartellone, anche la vice presidente TdiC Michela Gattafoni, la consigliera Roberta Aggarbati e la direttrice Cristina Gentili. «Ho ricercato novità musicali compatibili con l’idea del progetto – ha detto Pablo Corradini – musica aperta ad altre forme d’arte. In questa fase ho cercato degli ensemble che avevano anche registrato ultimamente un disco: “Radici” per Antonino De Luca trio, “Icimani” per Spring Trio e “Alma de viejo” per Pablo Corradini Quintet”».

Questi i gruppi che si esibiranno sul palco del Cecchetti. Antonino de Luca, fisarmonicista di Castelfidardo sarà accompagnato da Massimo Manzi alla batteria ed Emanuele Di Teodoro al contrabbasso. Il secondo appuntamento del 20 novembre è con Spring Trio feat L:SA per “Libero Dialogo per Percussioni Arpa Violoncello e Tratteggi”. Il gruppo, formato da Francesco Savoretti alle percussioni, Angelo Casagrande al violoncello e Monica Micheli all’arpa classica, si contraddistingue per le atmosfere create dalla commistione di arpa classica, violoncello e tamburi a cornice. Con loro l’illustratrice Lisa Gelli che, in contemporanea, porta la sua arte in questo momento live. Chiusura il 4 dicembre con Pablo Corradini Quintet che presenterà il nuovo progetto “Alma de viejo”: sulla scia del precedente lavoro discografico “Betango” continua un viaggio di ricerca attraverso l’interpretazione in jazz dei ritmi folklorici argentini. Tutti i concerti iniziano alle 21.15. Vendita presso la biglietteria al cinema Rossini e www.liveticket.it; info 0733812936.

