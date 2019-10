Festa d'autunno nel castello di Genga con musica, polenta, castagne e vin brulè

GENGA - A Genga oggi una domenica dedicata all’autunno, ai suoi sapori e ai suoi piaceri. Una festa ghiotta dove ci sono castagne, vin brulé e polenta. Quella otto fila, macinata a pietra, dal sapore inconfondibile che, l’anno scorso, è stata eletta migliore polenta del mondo. Organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Genga, dal Consorzio Frasassi e dal Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, si svolge nel Castello di Genga, bandiera arancione del Touring Club Italiano. L’evento, alla sua 19esima edizione, è ben collaudato.

Al bivio Pandolfi, all’incrocio che porta al castello e che s’interseca con la provinciale che porta al complesso ipogeo, ci sono delle navette gratuite. Per l’escursionista, c’è il “Sentiero del Papa” dove ammirare lo splendido foliage che avvolge il borgo, camminata facile; per chi ama la storia, il museo del Territorio, scrigno della “Venere del Paleolitico” alta 8 cm ma anche le vie e viuzze di un paese che si legge come un racconto. E’ stato edificato sulla pietra chiamata “la Genga” che emerge con tutte le sue pieghe rose e rossastre in ogni angolo. Nelle piazze, il mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato artistico con maestri della carta. Musica del gruppo “La Damigiana”. Dalle 10 fino a notte inoltrata.

