Giovani talenti all’opera a Pesaro: omaggio a Luciano Pavarotti

PESARO - Giovedì 31 ottobre al Teatro Rossini di Pesaro concerto lirico sinfonico “Giovani talenti all’opera. Omaggio a Luciano Pavarotti” organizzato da Wunderkammer Orchestra in concomitanza con l’84° compleanno del grande tenore modenese, cittadino onorario di Pesaro, in collaborazione con Amat e con il patrocinio del Comune di Pesaro. Sul podio il Maestro Carlo Tenan alla guida della Form, Orchestra Filarmonica Marchigiana. Sul palco il soprano Francesca Maria Cucuzza, il mezzosoprano Arianna Manganello, il tenore Wonjin Choi e il baritono Ettore Kwanghyun Kim, giovani talenti selezionati dalla giuria del X concorso internazionale “Opera Pienza”, presieduta da Adua Veroni, manager, talent scout e prima moglie di Luciano Pavarotti (la quale sarà presente alla serata), per l’assegnazione del Concerto Premio. Ognuno dei quattro artisti riceverà anche una borsa di studio messa a disposizione da Wunderkammer Orchestra. Le due parti in cui è diviso il concerto si aprono con le sinfonie da La clemenza di Tito di Mozart e da Giovanna d’Arco di Verdi, la chiusura è affidata a tutti e quattro i cantanti che eseguiranno uno dei quartetti più celebri di tutta l’opera lirica, “Bella figlia dell’amore” da Rigoletto di Verdi.

