I Cugini di Campagna ospiti a Castelraimondo per i 10 anni â€‹ dei Parodia

CASTELRAIMONDO - Chiusura con ospiti speciali per il Carnevale a Castelraimondo. Martedì sera, in occasione dei 10 anni del gruppo I Parodia, saranno al LancianoForum i Cugini di Campagna. L’appuntamento è ai Piani di Lanciano dalle ore 21, con musica e animazione di dj Mr Amadaus. Gradite maschere e gruppi mascherati per chiudere in un tripudio di colori l’ultima delle manifestazioni carnevalesche che hanno riscosso un grande successo nel rinnovato spazio del LancianoForum. Ingresso 10 euro con prevendita acquistabile presso Tabaccheria Giachè, Tabaccheria Cerqueti e Bar Luna. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune e dell’associazione Pro Loco.