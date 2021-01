Il cantante mascherato, malore in diretta. Baby Alieno si sente male, interviene Milly Carlucci: «Non respirano, sono i Ricchi e Poveri». Ieri sera, nel corso della prima puntata del programma canoro condotto da Milly Carlucci, è avvenuto un fatto inaspettato.

Durante lo spareggio finale, la maschera "si decompone" e Milly Carlucci interviene in diretta. «Mi dicono che stavano tentando di respirare, mandiamo la pubblicità». Ma al ritorno in studio, la conduttrice annuncia: «Baby Alieno ha deciso di ritirarsi, non ce la fa a continuare la gara. Annulliamo lo spareggio e il voto social». I giudici (Caterina Balivo, Costantino della Gherardesca, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna) incoraggiano la maschera a non demordere, ma la decisione ormai è presa.

Enorme la sorpresa a casa e in studio quando da Baby Alieno escono tutti e quattro i Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu, Franco Gatti, Angela Brambati e Marina Occhiena. «Non si respirava lì dentro - spiegano - faceva troppo caldo». Ma in studio è tripudio per la storica band.

