Caterina Balivo cambia look, l'hairstylist: «La volevo più "agressiva"». Fan impazziti

Cambia look per l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato, Caterina Balivo. La giudice dello show condotto da Milly Carlucci ha deciso di arrivare alla finale agguerrita come sempre ma anche con un outfit completamente nuovo. «Volevo che Caterina Balivo avesse un look più aggressivo per l’ultima puntata del programma di cui è giudice e per i prossimi impegni televisivi». Il cambiamento porta la firma di Roberto Carminati, hairstylist delle celebrity.

Caterina Balivo cambia look

Per il cambio look indispensabile la presenza del collega di Roberto, Lino Sorrentino, hair extention specialist, e «Insieme abbiamo studiato la nuova immagine di Caterina».

Carminati colpisce ancora e così la presentatrice arriva allo show con un tubino nero di pelle e lunghissimi capelli scuri con dei colpi di luce che la illuminano.

I social e i telespettatori sono impazziti e Caterina ancora una volta si conferma una icona di stile e tendenza.

