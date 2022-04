Tommaso Zorzi, al compleanno lusso e lacrime: i vip presenti e le assenze che si sono notate

Grande festa di compleanno per Tommaso Zorzi. L'influencer ha organizzato un sontuoso party a Milano e ha riunito le persone a lui più care. Lusso e divertimento, ma anche momenti di tenerezza con lacrime e commozione. Sabato 2 aprile Zorzi ha compiuto 27 anni e alla festa a tema anni 90 ci sono stati tanti vip. Super ospite della serata Ivana Spagna, che si è scatenata sul palco dando ritmo al party, mentre alcune assenze sono state notate.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Noemi Letizia e la maxi richiesta di danni: «I guai iniziati...

Tantissimi i volti noti presenti: dalle amiche Aurora Ramazzotti e Chiara Biasi, fino a molti dei suoi ex compagni nella Casa del “Grande Fratello Vip” come l'immancabile Stefania Orlando, Francesco Oppini, Mariateresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò, Pierpaolo Petrelli, Cecilia Capriotti, Giulia Salemi, Sonia Lorenzin, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Presenti anche la stilista Elisabetta Franchi, Leonardo La Macchia, Cosmary Fasanelli, Enula e Biondo. Invitati, infine, anche Giulia De Lellis e Marco Cartasegna.

Alba Parietti ha spiegato su Instagram perché non è potuta andare: «Purtroppo stasera non sarò alla tua festa ma con il cuore sarò li. Auguri meraviglioso trasformista. Ti amo, poi ti odio, poi ti amo, perché sei tremendo ma unico». Durante i festeggiamenti, al momento del taglio della torta, è crollato in lacrime: «Grazie, non ho scritto un discorso ma se siete in questa sala è perché appartenete a un pezzettino della mia vita e tutti insieme fate il puzzle della mia vita». Poco dopo la commozione, è stato raggiunto sul palco da sua madre e dal fidanzato Tommaso Stanzani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA