"Il Cantante Mascherato" cancellato? «Ascolti flop e costi troppo alti»: ecco cosa sta succedendo

"Il Cantante Mascherato" sarà cancellato? Niente di ufficiale, ma i bassi ascolti avrebbero convinto i vertici Rai a non confermare la trasmissione. Lo show di Milly Carlucci, giunto alla quarta edizione, molto probabilmente chiuderà i battenti quest'anno. "Il Cantante Mascherato" lo scorso sabato è stato praticamente doppiato negli ascolti da "Amici" di Maria De Filippi e gli elevati costi di produzione - si parla di 8 milioni di euro per sei puntate - sarebbero diventati insostenibili per l'azienda di viale Mazzini.

Addio a "Il Cantante Mascherato"? Cosa sappiamo

Giuseppe Candela scrive su Dagospia: «Il Cantante Mascherato non funziona. Lo show del sabato sera di Rai1 sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell’azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci. Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per il programma prodotto da Endemol: “Otto milioni di investimenti per sei puntate”. In queste condizioni c’è una certezza: la trasmissione non avrà una nuova stagione».

Quest'anno Milly Carlucci ha puntato su una maxi-squadra di "investigatori" composta da Serena Bortone, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Iva Zanicchi. Una scelta che, fin qui, sembra non aver pagato.

Gli ascolti del sabato sera

"Amici", il talent di Maria De Filippi, con la seconda puntata serale, in onda su Canale 5, segna un nuovo successo: share del 28.16% pari a 4 milioni 8mila telespettatori e si aggiudica così il miglior risultato di audience sia in fascia prime time sia nella fascia di seconda serata. Soltanto secondo nel prime time del sabato sera tv la seconda puntata della nuova stagione de "Il Cantante Mascherato", seguito da quasi 3 milioni (2 milioni 986 mila) con il 16,1 di share.