Elisabetta Gregoraci , il dolore segreto a Verissimo: «Gli hanno diagnosticato un tumore». Silvia Toffanin scoppia in lacrime. Oggi, l'ex moglie di Flavio Briatore - in compagnia della sorella Marzia - è stata ospite nel salotto di Canale 5 e si è raccontata a cuore aperto, tra lavoro e vita privata. Rivelando un momento molto delicato passato dalla sua famiglia.

«A mio padre - spiega Elisabetta Gregoraci - è stato diagnosticato un tumore, si è operato e ora sta bene. Ma le sue difese immunitarie sono molto basse e con il Covid dobbiamo stare attenti. Io e mia sorella gli stiamo molto vicino. Quando io e mia sorella avevamo 12 e 14 anni, mia madre si è ammalata di tumore. Ci ricordiamo un gran caos, è cambiata la nostra vita. Non eravamo più spensierate. Abbiamo iniziato a frequentare gli ospedali, a curare mamma nel miglior modo possibile. Questo calvario è durato tanti anni, ma almeno ce la siamo un po' goduta».

E continua: «Abbiamo promesso alla mamma prima di morire che io e Marzia saremmo andate insieme a Medjugorje e siamo andate, l'abbiamo pensata tanto. Ci sono periodi in cui sento molto la mia mamma, altri in cui la sento meno. Anche adesso che mi sono tolta il polipo, le ho chiesto aiuto». Silvia Toffanin, che ha perso fa poco la sua mamma, scoppia in lacrime. Elisabetta Gregoraci la consola: «Vorrei abbracciarti».

