Arisa e Vito Coppola, è amore o no? Lui: «Siamo non-fidanzati». Ma lei lo gela così

Arisa torna a Domenica In. Una nuova Arisa che è completamente cambiata dalla cantante che intonava Sincerità con un look anni '50. È tornata da poco dalla Cina dove era volata per prendere parte alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. «Una roba pazzesca cantare l'inno di Mameli». Ma c'era qualcuno che mentre Arisa era a Pechino la guardava in tv con gli occhi a cuore: Vito Coppola.

Domenica In, Arisa e Vito di nuovo insieme

Dopo Ballando con le Stelle i due non si sono più lasciati. I passi di danza hanno fatto scattare la scintilla e allieva e docente hanno iniziato a vivere una bellissima storia d'amore, naufragata dopo poco. Almeno così ha tenuto a specificare la cantante qualche mese fa. Ma l'amore non è finito e si vede. Oggi anche il ballerino è ospite di Mara Venier. «C'è tanto affetto tra noi», i due non riescono a non arrossire. La conduttrice incalza: «Ma state insieme o no». Arisa gela: «Io sono fidanzata, ma lui no». Poi scatta la gag: «Cosa vuoi da lui? Non fraintendere - ride Mara - Figli? Matrimonio?». La cantante di Ero Romantica la zittisce : «Non dire così che poi gli uomini scappano».

L'esibizione che emoziona

Rimanda i video più emozionanti delle performance a Ballando con le Stelle di Arisa e Vito, zia Mara e poi sulle note di Shallow (cantata dai due ospiti) torna sulla questione: «Come avete visto, c'è tanto tanto affetto» risate in studio.

La storia tra i due

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata vinta da Arisa e Vito Coppola. La coppia ha conquistato tutti non solo sulla pista da ballo ma anche fuori dal talent condotto da Milly Carlucci. Tra passi sensuali, baci rubati ed esibizioni hot, le scintille tra Arisa e Vito hanno continuano a essere accese anche una volta che i riflettori del palco si sono spenti.

Arisa e Vito Coppola, l'amore continua? Le dichiarazioni

La storia d'amore è iniziata dentro lo show ma è proseguita anche dopo. E i fan hanno sognato con loro. Ma a pochi giorni di distanza dalla fine di Ballando la relazione è naufragata. Fu la stessa cantante a rivelare nelle sue storie Instagram. «Ci abbiamo provato, non è andata». Con queste parole Arisa metteva la parola fine alla sua storia con il ballerino. E aveva aggiunto: «Per favore non chiedetegli più nulla di me», dichiarazioni da cui si percepisceva che tra i due non fosse finita nel migliore dei modi e probabilmente lui ci avrebbe voluto mettere una pietra sopra. Ma ora il gossip si riaccende.

La dichiarazione di Vito

Complice le interviste rilasciate dal ballerino a NuovoTv e a Di Più: «Non stiamo insieme. Ci siamo fatti del bene e ancora ce ne faremo. Ci vediamo sempre e tra noi c’è un’intesa fuori dall’ordinario. Ci capiamo senza parole, basta uno sguardo. Ci piacciamo tantissimo». La storia è finita ma l'amore è rimasto: «La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo» ha poi affermato Vito Coppola alla rivista Di Più, chiarendo che continua a frequentare regolarmente Arisa, con la quale ora condivide un altro programma: Il Cantante Mascherato. Infatti, nello show di Milly Carlucci l’interprete è una delle giurate mentre Vito è il primo ballerino del corpo di ballo.

Presentazioni in famiglia fatte

Al settimanale, Vito Coppola ha spiegato che dopo la vittoria a Ballando con le Stelle lui e Arisa non si sono mai persi di vista. Insieme hanno trascorso pure le vacanze natalizie e hanno conosciuto le rispettive famiglie. Lei è andata ad Eboli, il Paese natale di Vito, mentre Coppola si è recato a Pignola, in provincia di Potenza. Vito Coppola ha 29 anni, mentre Arisa è dieci anni più grande: ma questa differenza non sembra essere un ostacolo per i due che vivono il loro amore con spensieratezza.

Convivenza alle porte?

Insomma i due non vogliono svelare i dettagli della loro storia, anche se pare che Vito e la cantante originaria di Genova abbiano convenuto di andare a convivere insieme e/o comunque di frequentarsi in intimità, all’ordine del giorno. Ma non è tutto. Perché, tra le altre dichiarazioni rilasciate in confidenza con la nota rivista, Vito dichiara inoltre di aver convenuto una scelta di comune accordo con Arisa, rispetto alla storia che li vincola: «Abbiamo deciso di non fare progetti».

Ospiti a Domenica In, matrimonio in vista?

Oggi Arisa e Vito saranno ospiti di Domenica In per una performance stile jubeboxe in cui i telespettatori sceglieranno i brani che la cantante dovrà intonare e su cui Vito ballare.

Nelle storie dei due postate sui social si capisce che l'intesa c'è ancora ed è pure forte, e la zia Mara (Venier) ci mette lo zampino: «Ma quindi Vito ti sposi?». Gote rosse e emozione per il ballerino.... qui gatta ci cova.

