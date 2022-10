Iva Zanicchi, Milly Carlucci la rivuole al suo fianco dopo Ballando. In che ruolo?

Novità per Iva Zanicchi. Dopo la partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci potrebbe aver chiesto alla cantante di far parte della nuova giuria de Il Cantante Mascherato. L'indiscrezione arriva da BubinoBlog, portale esperto di retroscena televisivi.

Le indiscrezioni

La sua partecipazione a Ballando con le Stelle sta facendo discutere, soprattutto per la polemica nata con Selvaggia Lucarelli già nella prima puntata. Ma Iva Zanicchi si sta facendo notare per le esibizioni proposte ogni settimana ed eseguite con grande abilità e impegno.

Milly Carlucci, probabilmente, avrà voluto premiare la simpatia che Iva Zanicchi sta mostrando all'interno del programma proponendole un posto come giurata, accanto a Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, già presenti nella scorsa edizione della trasmissione.

Il portale di blog riporta: «Prosegue dunque il sodalizio con l’iconica cantante che a questo giro andrà a sedersi dall’altra parte dell’Auditorium del Foro Italico. La Zanicchi proverà a smascherare le celebrità che la generalessa Carlucci sta convincendo a mettersi in gioco nello show più surreale della tv».

Poi svela una probabile data di partenza del programma: «Il Cantante Mascherato 2023 prevede 6 puntate che andranno in onda al sabato sera: queste le uniche certezze ai piani alti Rai. La data di partenza? Si è parlato del 1 aprile, forse più avanti ma ora si propende per anticipare a sabato 18 marzo».