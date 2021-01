C'è posta per te, Gianni Morandi consola l'ospite in lacrime. Maria De Filippi compie un gesto choc: «Che sta facendo?»

C'è posta per te , Gianni Morandi consola l'ospite in lacrime. Maria De Filippi spiazza tutti: «Che sta facendo?». Stasera in onda su Canale 5, il programma condotto da Maria De Filippi. Il primo ospite commuove tutti, si tratta di Giovanni, un signore siciliano mandato a chiamare dalla figlia Cristina.

APPROFONDIMENTI SENSIBILE Matilde Gioli, il dramma a Verissimo: «Stava perdendo... CANALE 5 Sabrina Salerno a Verissimo: «Il mio primo manager un... LE STORIES Gabriel Garko in ospedale, il video con la flebo preoccupa i fan:...

Il signor Giovanni, che ha cinque figli e 16 nipoti, non ha superato la morte dell'amata moglie Graziella e la figlia vuole aiutarlo ad andare avanti. Vorrebbe che tornasse a uscire con gli amici, a viaggiare, a vivere. E per convincerlo chiama uno dei suoi idoli, Gianni Morandi. Giovanni però non riesce a smettere di piangere neanche di fronte all'artista di Monghidoro. Il cantante cerca di spronarlo. Nel frattempo, Maria compie un gesto che spiazza tutti.

Elisabetta Gregoraci, il dolore segreto a Verissimo: «Gli hanno diagnosticato un tumore». Silvia Toffanin scoppia in lacrime

Si fa portare la chitarra acustica di Gianni Morandi e inizia a suonare qualche accordo. Immediati i commenti dei fan increduli su Twitter: «Sa fare tutto, anche suonare la chitarra». E ancora: «Maria che suona, grande». Queen Mary colpisce ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA