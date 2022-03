Il Cantante Mascherato, Gatta perde lo spareggio . Ecco chi è: «Hanno mai beccato nessuno in un minuto?»

A “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci svelata l’identità di Gatta. Gatta ha perso lo spareggio a tre contro Lumaca e Pulcino, che continuano l’avventura verso la semifinale del programma di RaiUno .

A “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci Gatta perde lo spareggio contro Lumaca e Pulcino ed è costretta a svelare la sua reale identità, quella di Eleonora Giorgi. Confermato il pronostico del giudice Caterina Balivo, che gli aveva anche chiesto se non fosse per caso diventata recentemente nonna, mentre gli altri colleghi avevano pensato a Enrica Bonaccorti, Drusilla Foer e Pino Strabioli.

Gatta nell’ultima prova si esibita con il brano “C’era una volta una gatta” e negli rvm di introduzione aveva lasciato diversi indizi sulla sua identità, sopratutto legati alla carriera cinematografica: «Sono cresciuta con loro – ha spiegato Eleonora Giorgi una volta calata la maschera - sanno tutto di me! Vuol dire che ho uno stile personale… Mi è piaciuto quando avete pensato che fossi Drusilla, è alta il doppio di me, sono una tappetta! E poi quando Arisa ha detto “Che muscoli”, ho pensato subito che mi devo mettere a dieta! Ma hanno mai beccato nessuno in un minuto?! E’ un record!»

