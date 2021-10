Ballando con le Stelle, bufera Lucarelli-Mussolini. Selvaggia: «Dittature finiscono». E Alessandra lascia il programma

Una bufera improvvisa si abbatte su Ballando con le Stelle. Tutta "colpa" di una storia Instagram di Selvaggia Lucarelli che - rispondendo a un utente che le chiedeva come mai Alessandra Mussolini facesse ancora parte della trasmissione di Rai Uno - ha scritto: «Le dittature finiscono prima o poi». Non si è fatta attendere la replica dell'ex parlamentare, che ha pubblicato uno screenshot della frecciatina della giornalista, commentando: «Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare».

APPROFONDIMENTI VIA COL BOTTO Ballando con le Stelle, la prima puntata è hot: Sabrina... PERSONE Arisa e Amici, la verità sull'addio e le clausole a... IL PROGRAMMA Ballando con le stelle, è febbre del sabato sera: tornano le... LO SHOW DEL SABATO DI RAI1 Torna Ballando con le stelle. Milly Carlucci: «La danza...

LEGGI ANCHE

Domenica In, Selvaggia Lucarelli: «Ballando con le Stelle? Non mi piace la classifica, il pubblico fa scemenze»

Alessandra Mussolini minaccia di lasciare Ballando

Alessandra Mussolini, da quest'anno, è un'opinionista del programma di Milly Carlucci. Ma le ruggini con la Lucarelli si trascinano già dalla scorsa edizione, quando la nipote del "duce" partecipò a Ballando come concorrente. Le frecciatine non mancarono nemmeno allora, ma l'ultimo commento di Selvaggia sembra aver fatto definitivamente perdere la pazienza ad Alessandra. A giudicare dalle poche parole pubblicate sui social, pare che la Mussolini sia intenzionata a lasciare Ballando, ma non è da escludere che un intervento della Carlucci possa sanare la frattura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA