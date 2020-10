Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini e Fabio Canino: «Ha detto meglio fascista che fr***»

Tensione tra Alessandra Mussolini e Fabio Canino durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle. Tra i due non sembra esserci stata particolare simpatia e nel corso del giudizio per l'esibizione Canino è stato lapidario nei confronti della Mussolini affermando in modo diretto: «È stata migliore quella dell'altra volta».

Canino è stato invitato ad essere più preciso, a spiegare meglio cosa intendesse, ma a quel punto il giudice è sbottato: «Lei in passato ha detto in tv che è meglio essere fascisti che fro***», svelando così la poca simpatia verso la concorrente. Una frase certo offensiva e poco carina su cui Canino è tornato e ha continuato: «Potrebbe anche scusarsi per quello che ha fatto». A questo punto anche Selvaggia Lucarelli ha supportato il collega, così la Mussolini ha chiesto scusa: «Ho detto una frase fuori luogo. In quella trasmissione c’era ospite anche Vladimir Luxuria», spiega ricordando l'episodio, ma poi precisa: «Quando una persona ti accusa di essere fascista, non lo fa come per dirti sei bella, lo fa per attaccarti e io impazzisco quando mi attaccano per quello che rappresento».

