Torna Ballando con le stelle. Milly Carlucci: «La danza può salvare il mondo. Morgan? Basta pregiudizi». Ecco le coppie

ROMA - Torna Ballando con le stelle e torna il pubblico all'Auditorium Rai. Da sabato su Rai1 alle 20.35 via alla sedicesima edizione. Con un cast che sorprenderà il pubblico a casa. Del resto, gli ingredienti ci sono tutti. C'è il sale di Al Bano, Memo Remigi, Valeria Fabrizi e Valerio Rossi Albertini. Lo zucchero di Sabrina Salerno, Mietta, Andrea Iannone e Fabio Galanti. E il pepe di Morgan e Arisa, nonché della nuova opinionista Alessandra Mussolini. Ma soprattutto c'è l'eleganza, il talento e la bellezza dell'animo, come sottolinea il direttore di Rai1, Stefano Coletta. «La danza è una bellezza che può salvare il mondo - aggiunge la capitana Milly Carlucci - Rinascere ballerini con le fatiche che ne conseguono, a cominciare dai dolori ai muscoli, è una grande emozione».



I riflettori si accendono soprattutto su Pippo Baudo, il primo ballerino per una notte, su Al Bano e Morgan. «Al Bano è l'uomo che mi ha fatto penare più di tutti, l'ho inseguito perfino negli aeroporti», dice Milly. «Tentennavo perché il mio era un atto di grandissima onestà spiega il cantante come ballerino non vorrei rovinare la mia lunga carriera. Adesso posso dire che vivo una dimensione mai provata prima».



Sulla scelta del discusso Morgan, Milly mette subito le cose in chiaro: «Si tratta di una delle persone più colte che abbia mai conosciuto. Io sono contro ogni pregiudizio ed etichetta che ti vengono affibbiate».

Un altro bel personaggio sarà sicuramente Arisa: «È bello cantare con il corpo». Giuria e opinionisti confermati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e naturalmente Carolyn Smith, con gli innesti di Alberto Matano e Roberta Bruzzone, a bordo palco Rossella Erra con Alessandra Mussolini. Protagonista Paolo Belli e la Big band che in tutti questi anni sono arrivati a cantare e suonare 5000 canzoni. «Gli ascolti? A noi più che i numeri a tutti i costi, dove per farli rischi pure brutte figure, interessano i contenuti spiega Milly - Se la gente ti ferma per strada e ti parla dei momenti della trasmissione vuol dire che hai successo».



Queste le coppie in pista: Andrea Iannone - Lucrezia Lando; Al Bano - Oxana Lebedew; Arisa - Vito Coppola; Alvise Rigo - Tove Villfor; Bianca Gascoigne - Simone Di Pasquale; Fabio Galante Giada Lini; Federico Lauri - Anastasia Kuzmina; Memo Remigi - Maria Ermachkova; Mietta - Maykel Fonts; Morgan - Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno - Samuel Peron; Valeria Fabrizi - Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini - Sara Di Vaira.

