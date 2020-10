Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini e l'incidente durante le prove. Il manager: «Ecco come sta»

Alessandra Mussolini cade durante le prove di “Ballando con le stelle” e la sua partecipazione al talent rimane un giallo. Sono arrivati alcuni aggiornamenti sullo stato di salute di Alessandra Mussolini dopo i controlli effettuati in clinica, ma ancora non si sa se questa settimana farà parte della squadra di Milly Carlucci.

A dare le ultime notizie da instagram il manager della Mussolini, Nando Moscariello: “Buonasera – ha raccontato sul social - ho sentito Alessandra. Come sapete durante le prove ha avuto un incidente che le ha causato una forte emorragia al naso, adesso stiamo capendo il da farsi. Volevamo ringraziare lo staff di “Ballando” e Milly perché sono stati tempestivi nei soccorsi e le persone che stanno dimostrando tantissimo affetto. Speriamo che Alessandra possa fare la puntata, sapete quanto è forte e determinata, speriamo si possa rimettere al più presto”.

Sul social di Maykel Fonts, suo compagno di ballo, ci sono poi altri indizi. In un video infatti si vede Alessandra spiegare quanto successo alla mamma al telefono: “Non si è rotto niente, ho fatto la tac – spiega Alessandra alla mamma preoccupata - Ho sbagliato perché mi sono messo dietro a Michael mentre ballava la coreografia… No ti ripeto, non mi sono rotta niente”.

