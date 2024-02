Michele Zarrillo sul palco del Ventidio Basso con il tour “Cinque giorni da 30 anni”. Ecco quando

ASCOLI - Il tour “Cinque giorni da 30 anni” di Michele Zarrillo farà tappa al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno il prossimo 8 maggio alle 21.

A distanza di 30 anni dall’uscita (fu pubblicato per la prima volta a febbraio del 1994), “Cinque giorni” non solo è tornato in auge (diventando virale sui social soprattutto tra i giovanissimi), ma alcuni mesi fa è stato certificato Disco d’Oro.

Scritta dallo stesso Michele Zarrillo insieme a Vincenzo Incenzo, il brano è uno dei più rappresentativi dell’intera carriera dell’artista. Raggiunse uno straordinario successo di vendite, entrando di diritto tra i classici della canzone italiana. Fa parte del quarto album della discografia di Zarrillo (“Come uomo tra gli uomini”) e venne presentato al pubblico durante il 44º Festival di Sanremo, nella sezione Campioni, classificandosi al 5º posto.

Sia Fiorello (nel 1995) che Laura Pausini (nel 2006) hanno realizzato una cover del brano, inserendolo nei loro album.

Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: Roberto Guarino (chitarre), Andrea Valentini (chitarre), Andrea Rongioletti (tastiere), Danilo Fiorucci (basso), Pino Vecchioni (batteria). Produzione Musicale Alessandro Canini. Organizzazione e Produzione Authentic Jam.

Evento organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it e la biglietteria del teatro (tel. 0736 298770). Info: 0871 685020.