Area Sanremo, tre artisti marchigiani approdano alle finali

ANCONA - Tra i 61 concorrenti che conquistano le finali di Area Sanremo ci sono tre marchigiani: le maceratesi Nikki Costa da Gragnola con “Ninna nanna” e Valentina Egrotelli, in arte Maria, da Montignoso con “Senza tempo” e il pesarese Marco Ligi, in arte Jerome, con “Le condizioni dell’amore”. La commissione artistica di valutazione composta dal presidente Vittorio De Scalzi, Gianmaurizio Foderaro, Rossana Casale, Erica Mou e G-Max, si è riunita subito dopo la seconda e conclusiva tornata delle audizioni dal vivo e ha decretato i 61 concorrenti che accederanno alle finali del 21 e 22 novembre. A questi, si aggiungono, come da regolamento, i nomi dei due vincitori del Premio Pigro e del Premio Lunezia, rispettivamente Marcello Graduato (da Montorio, Teramo) e Maurizio Protopapa (da Gagliano del capo). Anche quest’anno grazie a Tim il concorso è totalmente gratuito per gli iscritti. Durante la fase finale verranno decretati gli otto vincitori assoluti di Area Sanremo Tim 2020, da cui la commissione Rai sceglierà, durante la serata di AmaSanremo, che andrà in onda su Rai Uno il 17 dicembre, i due partecipanti alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Un altro importante riconoscimento che verrà consegnato in concomitanza con la proclamazione degli otto vincitori, è il Premio Tim per il miglior videoclip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA