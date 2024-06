Amadeus, I Soliti Ignoti passa sul Nove e cambia nome: tutte le novità

Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo Warner e Discovery sogna in grande: «Una tv per tutti», ma il cammino è ancora lungo, nonostante gli ultimi aggiornamenti sul Nove. In arrivo a settembre non solo Amadeus, ma anche "I soliti ignoti", il game show condotto dal presentatore in Rai. La conferma la da la Carafoli stessa, durante l'intervista a Repubblica, dove annuncia anche che cambierà nome e non solo.

Amadeus sul Nove: parole di Laura Carafoli

L'arrivo di Amadeus sul Nove è uno dei più attesi, soprattutto dai vertici che lo hanno voluto fortemente. Laura Carafoli, nell'intervista a Repubblica ha rivelato l'importanza dell'arrivo del conduttore in Warner: «Non è importante, è molto di più. È indispensabile. Stiamo cercando di costruire una nuova televisione degli italiani, un posto dove si sentano a casa e che ispiri fiducia. Amadeus è un magnete, ha occhi velocissimi, curiosi, lo sguardo ironico: è un personaggio che ha quell’autenticità».

Poi rivela il nuovo nome del game show: «A settembre arriverà sul Nove con Identity, il format noto in Italia come I soliti ignoti. È una prima discesa in campo sul nostro canale con un prodotto che parla a tutti, con la freschezza di un formato che lo rappresenta e ha una grande riconoscibilità».

E infine racconta cosa lo ha colpito di lui maggiormente: «Dopo tanti anni di carriera è come un ragazzino che ha voglia di mettersi in gioco, è uno di quegli artisti che non riesci a definire perché non è statico.

Ha saputo conquistare la stima e l’affetto di tutti».