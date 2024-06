Patrizia Caselli: «Ho un tumore al polmone al terzo stadio, sono terrorizzata. Craxi? Ero innamorata persa»

Patrizia Caselli, attrice e conduttrice, ultima compagna di Craxi e con lui negli anni dell'esilio tunisino, racconta per i dettagli del suo amore con Bettino. Lei, che lo seguì nella latitanza ad Hammamet e che ha amato per 9 anni, ora deve affrontare una nuova sfida: la lotta contro un carcinoma al polmone. L'amara scoperta è avvenuta il 6 febbraio: il tumore è arrivato al terzo stadio su quattro. Al Corriere della Sera, Caselli spiega che è «terrorizzata», e di non essere «pronta a lasciare niente, non solo un figlio». Patrizia è mamma di François, ha 17 anni, viene dal Congo. Su Craxi: «Di lui ero innamorata persa».

La malattia

«Al Policlinico di Milano, mi hanno asportato mezzo polmone destro e dei linfonodi trovati in metastasi, cosa che non si aspettava neanche il medico. Quello è stato il momento più brutto. Avevo sperato che non fosse necessaria la chemio, ma ora l’ho cominciata. L’altro momento brutto è stato dirlo a François. Mi ha risposto “supereremo anche questa”. È la frase che ci siamo ripetuti anche durante la difficile separazione da suo padre».

Chi è Patrizia Caselli

Nata nel 1961, Patrizia Castelli ha iniziato la sua carriera televisiva negli anni ’70, lavorando in spot pubblicitari e nel cinema.

Ha fatto esperienza in diverse emittenti televisive locali prima di diventare conduttrice e showgirl, collaborando anche con Walter Chiari.

Patrizia Caselli è una figura nota soprattutto per la sua relazione con Bettino Craxi. La loro storia d’amore è durata dal 1991 fino alla morte di Craxi nel 2000. Quando Craxi è deceduto, Patrizia Caselli si trovava a Milano ma è partita immediatamente per la Tunisia per dargli l’ultimo saluto. Patrizia Caselli preferisce definirsi «compagna» piuttosto che «amante» di Bettino Craxi. Per lui ha rinunciato a una carriera promettente e stabile nella Rai, seguendolo nel suo esilio in Tunisia.