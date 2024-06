ANCONA Roberto Boscaglia sarà ancora l'allenatore dell'Ancona. Ormai è tutto fatto, manca solo l'ufficialità. Quando potrebbe arrivare? Probabilmente già tra martedì e mercoledì salvo imprevisti. A confermare le indiscrezioni un ulteriore indizio emerso tra la serata di venerdì e la mattinata di ieri. Martedì pomeriggio, alle 17, nella sede di via Schiavoni il mister siciliano (tornato proprio in queste ore nel capoluogo marchigiano) incontrerà tecnici, collaboratori e dirigenti del settore giovanile per tracciare insieme le linee guida della stagione sportiva 2024-2025. Dopo il suo insediamento a cinque giornate dal termine, in seguito all'esonero di Gianluca Colavitto, Boscaglia si appresta così a proseguire la sua avventura all'ombra del Conero. Un innesto determinante per ridare verve a una squadra con il morale sotto i tacchi, fresca di dura contestazione per i pessimi risultati, raggiungendo la salvezza diretta senza passare dai playout.

Accordo e staff

Cinque promozioni in carriera (di cui due dalla Serie C alla B), in biancorosso avrà la possibilità di completare l'operazione-riscatto dopo le sfortunate parentesi di Palermo e Foggia. Il nuovo accordo che verrà firmato sarà su base biennale, a cifre assolutamente congrue e importanti per la Lega Pro. Scadenza giugno 2025 con opzione di prolungamento per altri dodici mesi. Previsti bonus per il raggiungimento di alcuni obiettivi. Insieme al Sergente di Gela resterà sicuramente il vice Antonello Capodicasa. Con loro il preparatore atletico (e uomo di fiducia del club) Alberto Virgili, il preparatore dei portieri Luca Gentili, il tm Pietro Bartocetti e l'ex fischietto professionista Libero Brignoccoli addetto agli arbitri.

Le parole di Tiong

La riconferma implicita, comunque, si era avvertita già qualche giorno fa all'interno del comunicato societario del presidente Tony Tiong. Nella nota, il passaggio «Vi informo che nei giorni scorsi ho avuto degli incontri con dei Direttori sportivi. Un manager che si metterà al lavoro con mister Boscaglia» aveva mostrato l'indirizzo della società. Anche lo scorso 28 aprile, immediatamente dopo la salvezza conquistata sul campo con la Lucchese, il patron non si era nascosto a riguardo: «Boscaglia è quello giusto per pensare a qualcosa di importante». Non resta quindi che attendere l'annuncio. Una fumata bianca attesa da tutta la tifoseria. Dal canto suo, Boscaglia ha sempre provato a entrare nei meccanismi dell'ambiente studiandolo a fondo.

Ds, testa a testa Argurio-Zocchi

L'importanza e la centralità dell'allenatore può essere desunta anche da un altro particolare: la scelta del direttore sportivo. Il profilo ideale sarebbe stato (condizionale d'obbligo) definito la mattina antecedente alla finale di ritorno dei playoff di Primavera 4 tra Catania e Ancona. In quella circostanza, in Sicilia, insieme all'ad Roberta Nocelli c'era proprio Boscaglia che si è mosso per l'occasione dalla sua Gela. Avevamo preannunciato una corsa a due per il ruolo che potrebbe essere ufficializzato a breve. Così sarà. Uno dei due candidati - entrambi ancora sotto contratto - sarebbe Christian Argurio fresco di esperienza al Novara sotto l'egida dell’esperto dg Pietro Lo Monaco (salvezza raggiunta ai playout contro il Fiorenzuola). Amico di Boscaglia e messinese di nascita classe 1972, un passato con Catania e Messina ma anche nello scouting e settore giovanile di varie società come Juventus, Udinese, Bari e Hajduk Spalato. L'altro è un nome esperto per la categoria, reduce da un'annata molto positiva con il Pontedera. Si tratta di Moreno Zocchi (già cercato dall’Ancona nell’estate 2015, sotto la presidenza di Andrea Marinelli), 54enne di Busto Arstizio, cresciuto nella cantera della Juventus. Un lungo curriculum tra Imolese, Vicenza, Cremonese, Spezia, Pavia, Perugia e Legnano. Un navigato per la Serie C. Nei prossimi giorni capiremo chi dei due la spunterà. Finalmente.