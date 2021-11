Sempre più radiose con l'illuminante, un cosmetico pratico e versatile sempre più amato dalle star di Hollywood

ANCONA - Sempre più radiose. Impossibile? Tutt’altro. A darci conforto e sostegno, c’è il sacrosanto make up, in particolare l’illuminante, un prodotto davvero super per la sua capacità di esaltare la bellezza creando punti luce sul viso. Risultato? Un effetto naturale sorprendente. Non a caso, le star del cinema ne fanno un grande uso. In realtà, però, si tratta di un prodotto ancora poco conosciuto per le sue esplosive qualità. Cerchiamo, allora, di capire di cosa stiamo parlando e come si usa.

L’illuminante è un cosmetico molto pratico e versatile. Viene usato come finitura del make up ma anche come base del trucco. In ogni caso, la sua funzione top è quella di conferire luminosità e freschezza al viso. In genere, questo prodotto si identifica con le BB cream: in commercio me esistono vari tipi a seconda del tipo di carnagione e del tipo di pelle. Sia chiaro: è importante scegliere la giusta tonalità per ottenere il massimo effetto e cioè scolpire e dare un tocco di grande freschezza. Ma la principale funzione di questo prodotto è quella di uniformare la texture della pelle coprendo le imperfezioni e così facendo si idrata il viso assicurando una lunga tenuta al make up.



L’illuminante viso è stato studiato per mascherare le imperfezioni e anche per creare punti luce in zone top come gli zigomi. Il fatto che sia liquido consente di stenderlo e di sfumarlo in maniera praticamente egregia e senza colpo ferire. La BB cream contiene piccolissime particelle riflettenti che, stese sul viso, donano un effetto radioso. Quanto alle modalità di applicazione, è molto semplice: ci sono due modi per usarlo. Il primo: per chi ha poco tempo, lo si può utilizzare come base trucco, in grado di uniformare il colorito donando così un aspetto fresco e giovanile. La texture della Bb è tale da rendere facile l’applicazione. La seconda modalità di utilizzo dell’illuminante è quello di valorizzare i punti strategici del viso come gli zigomi esaltando l’aspetto naturale. In questo modo, la BB crea luminosità in alcune zone: il risultato finale è quello di avere un viso scolpito. Per fare questo, si possono usare i polpastrelli delle mani ma anche pennelli ad hoc, che aiutano a sistemare il tutto.

Le zone che possono essere valorizzate, oltre gli zigomi, sono la zona sotto l’arcata delle sopracciglia, il cosiddetto arco di Cupido e cioè l’ avvallo, per così dire, del labbro superiore, il dorso del naso e il mento. Particolare attenzione, in generale, va data alle zone periferiche del viso così da esaltarle nel modo giusto. Un altro elemento importante è quello di sfumare, con un perfetto equilibrio, la BB cream illuminante con la terra abbronzante. Senza creare stacchi di colore troppo visibili. Proprio la terra rappresenta l’ultimo step per un make up da urlo, con perfette sfumature. Con questo make up, sarà davvero difficile resistere al vostro fascino.Tra le varie star di Hollywood che utilizzano questo prodotto, c’è Jlo. La grande e stupenda attrice è tra le fan più scatenate in questo senso; lei stessa sostiene che è il cosmetico più presente nel suo beauty, sia per la vita di tutti i giorni sia per gli spettacoli. Proprio l’illuminante infatti le consente di accentuare alcune zone del proprio volto rendendolo più scolpito e luminoso. Bella, davvero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA