Anche Dance Camp e Boot Camp al Summer Jamboree 2023: conto alla rovescia per lo start

SENIGALLIA - Per 9 giorni consecutivi, Senigallia si animerà con grandi concerti ad ingresso gratuito in un’atmosfera travolgente che è ormai marchio di fabbrica dell’“Hottest Rockin’ Holiday on Earth”. Ma non è tutto, perché uno spazio importante sarà dedicato come sempre ai balli vintage e al loro apprendimento, per permettere a tutti coloro che lo desiderano di immergersi nelle danze Swing e Rock'n'Roll.

Da sabato 29 luglio, infatti, sono in programma i DANCE CAMP e BOOT CAMP, per imparare a muovere i primi passi o approfondire uno stile specifico insieme ad alcuni tra i migliori ballerini della scena Swing e Rock'n'Roll internazionale, quali Fancy Dougherty (USA), Vincenzo Fesi (ITA), Albert Ferran (ES), Tanya Georgiievska (UKR), Alexsia Ghezzo (ITA), Jay Cee (FRA), Sandra Klack (SWE), Carolina Lampugnani (ITA), Chiara Lijoi (ITA), Peter Loggins (USA), Dimitri Masotti (ITA), Sondre Olsen-Bye (NOR), Francesco Pezzo (ITA), Enrico Conti (ITA), Matteo De Stefano (ITA), Richard Pucci (UK), Markus Rosendal (SWE), Moe Sakan (JAP), Lucy Sanders (UK) e Katja Završnik (SI).

Il Dance Camp, in programma dal 29 luglio al 5 agosto ad esclusione di martedì 1° agosto, presso il Teatro La Fenice (2 sale: foyer e palco) e Sala del Fico (Palazzetto Baviera in Piazza del Duca), è aperto a ballerini di ogni genere e livello di esperienza, da chi non ha mai ballato prima, a chi ha già confidenza con la pista da ballo, fino ai più esperti. Per ciascuna giornata, infatti, sono previste 15 lezioni di ballo suddivise in 3 ampie sale.

Con un biglietto giornaliero, si è liberi di partecipare a un massimo di 5 lezioni, scegliendo fra diversi stili – Lindy Hop, Balboa, Boogie Woogie, Solo Jazz, Solo Tap, Jive – e livelli – principiante, intermedio e avanzato. Un modo divertente e innovativo per approcciare i balli vintage, testandosi anche su più stili diversi!

Il Boot Camp, invece, sempre in programma dal 29 luglio al 5 agosto ad esclusione di martedì 1° agosto presso la Rotonda a Mare, è un corso intensivo di ballo pensato per migliorare il proprio stile in un brevissimo tempo. È quindi rivolto a ballerini principianti che sono entusiasti, motivati ad imparare e desiderosi di progredire rapidamente al livello successivo per poter scendere in pista. Le sessioni di Boot Camp hanno una durata di 3 ore ciascuna, sono focalizzate su Boogie Woogie, Jive, Balboa e Lindy Hop e saranno diverse ogni giorno, così da poter imparare ogni volta qualcosa di nuovo. Dopo aver partecipato al Boot Camp, si è quindi pronti a buttarsi in pista in poche ore!

Due programmi di ballo diversi, che permetteranno a tutti gli appassionati e ai più recenti amatori di vivere appieno il ritmo Rock'n'Roll del Summer Jamboree.

Costi:

Dance Camp

1 giorno 75 euro

2 giorni 140 euro

3 giorni 190 euro

Ogni giorno aggiuntivo 50 euro

Boot Camp

1 giorno 50 euro

2 giorni 95 euro

3 giorni 140 euro

Ogni sessione aggiuntiva a partire dal 4°giorno 40 euro