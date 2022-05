Amici 21, la semifinale: ecco chi sono i finalisti. Attacco di panico per un allievo a causa di un prof

Ci siamo, dopo un anno di lavoro intenso, i ragazzi di Amici 21 sono a un passo dal coronare il proprio sogno. Sabato 7 maggio su canale 5 andrà in onda la semifinale del serale della scuola di Maria De Filippi. Come sempre, poichè la puntata è stata registrata, nei giorni scorsi scorsi sono stati svelati i finalisti, ma anche le liti avvenute in studio.

La Semifinale di Amici 21 andrà in onda sabato 7 maggio, ma come sempre in rete circolano gli “spoiler” sui nomi degli allievi che si contenderanno la finale, in particolare dall'account twitter Amici News e dalla pagina de il Vicolo delle news. Attenzione, se non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di non nadare oltre con la lettura, poichè all'interno di questo articolo sono presenti spoiler sui prossimi finalisti, sul super ospite della semifinale e su tutto quello che è accaduto durante la puntata.

AMICI 21, LA SEMIFINALE - ATTENZIONE SPOILER

Iniziamo subito dicendo che dopo Ghali, il super ospite della semifinale sarà Marco Mengoni.

I nomi dei primi tre finalisti sono: Sissi, Michele e Luigi. Gli altri due nomi si conosceranno in casetta.

In occasione della Semifinale di Amici 21, cambiano le regole e le prove: i vincitori delle prime tre manche, due di canto e una di ballo, accederanno direttamente alla finale, chi resta si sfiderà in un super ballottaggio. Soltanto due di loro accederanno all’ultima puntata del talent.

A differenza delle precedenti puntate dunque, le sfide sono tra le stesse categorie.

Il primo circuito è quello di canto:

In sfida Luigi , Sissi e Albe. Sissi è la prima finalista.

Secondo circuito ballo:

In sfida Michele, Serena e Dario. Michele è il secondo finalista.

Proprio durante questo circuito, sembre stando alle anticipazioni c'è stato un nuovo litigio tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Quando la Celentano ha lanciato il guanto di sfida a Dario, lui è scoppiato a piangere forse per un attacco di panico.

Terzo circuito canto

Luigi, Alex e Albe in sfida. Luigi è il terzo finalista.

Al ballottaggio finale Dario, Serena, Albe e Alex.

AMICI 21 - LA FINALE

La finale di Amici sarebbe dovuta andare in onda sabato 14 maggio, ma vista la concomitanza con la finale dell'Eurovision Song Contest, la puntata è stata spostata probabilmente a sabato 21, ma non c'è ancora una data ufficiale.

