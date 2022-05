Lo sbarco dei Subsonica al Mamamia di Senigallia, “Icona 2000” un viaggio indietro nel tempo al Brahma di Civitanova

ANCONA - Primo fine settimana di maggio sempre nel segno del divertimento per il by-night di casa nostra che ha ancora l’imbarazzo della scelta fra i locali della nostra regione. Apriamo subito con un evento live di rilievo da annotare fra i principali del weekend: al Mamamia di Senigallia stasera concerto dei Subsonica. Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio tornano in tour nei principali club italiani con “Microchip temporale Club tour”. La tournée, prodotta da Vertigo, tocca diverse città, fra cui appunto Senigallia. La band finalmente è riuscita a dare il via alla lunga serie di date con i live previsti fino al mese di maggio.



Alla Serra di Civitanova stasera, per il format del venerdì sera ideato da Aldo Ascani, special guest Marco Comollo. Classe 1979, nel 1997 comincia a fare il dj, con le sue prime esperienze in giro per le disco, approda a radio 105 nel 2002, dove ancora ad oggi collabora. voice Alexandra. A suo fianco una squadra ben equilibrata con Oriano Andreozzi e Aldo Ascani nel reparto ristorante e nella notte dopo l’esibizione di Fargetta, il veterano Fabrizio Breviglieri. Domani Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica l’appuntamento per Maracanà. Domani al Brahma Clubship di Civitanova “Icona 2000”. Preparatevi a fare un viaggio nel tempo. Domani al Mia di Porto Recanati Besame se mueve, party reggaeton, hip hop e commerciale.



Sempre domani e sempre a Civitanova ma al Donoma Club torna Señorita, il party dedicato alla musica più caliente del momento, quella hiphop, rnb, reggaeton, moombahton & latinhouse. Con l’animazione della Señorita dance crew per una notte di puro Fuego. Domani alla Baia di Gabicce Mare Prom Party, il grande ballo di fine anno. Un evento studentesco dedicato a tutti i liceali. Apericena e ballo. 5 generi musicali e 3 sale aperte per ballare sino all’alba. E se per una notte soltanto, si potesse tornare indietro di venti anni? Stasera, al Miami Club di Monsano, tornano i Top Dj e la Top Dance Music del passato con l’evento “Che ne sanno i 2000: il super party 100% anni 2000”. Al Sottovento di Numana cena spettacolo con intrattenimento musicale firmato in consolle: Alex T dj e Reny Love voice. Domenica invece aperitivo cena e musica latina, con Latin Sound by Kasino Latino. A San Benedetto l’Harena per tutto il weekend mixa sapientemente il buon cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare.



Sempre a San Benedetto ma al Kontiki, domani “Quelli della notte”. Torna la cena spettacolo più divertente con la Juiceband live e Paolo love dj. Ancora stasera appuntamento weekend per il Jonathan Disco Beach San Benedetto del Tronto: cena spettacolo e disco, dalle 20 in poi, in consolle dj Gorilla e Simone Allegria, domani si replica. Domani al Ristorante Madeirinho di Civitanova Marche. Pre disco. Club latino. Cena, spettacolo e dj. Ristorante brasiliano. L’unica churrascaria delle Marche.

