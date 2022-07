Lorella Cuccarini, gita a sorpresa al parco divertimenti con i figli

Una giornata in famiglia per Lorella Cuccarini, che ha deciso di staccare la spina da tutti i suoi impegni per qualche ora e di ritagliarsi un momento solo mamma e figli a Gardaland. Lasciato a casa il marito Silvio Testi, la showgirl è partita alla volta del parco divertimenti, dove ha trascorso momenti di puro divertimento e spensieratezza con i suoi ragazzi.

APPROFONDIMENTI CHE SUCCEDE? Uomini e Donne, il flirt tra Vittoria Deganello e un calciatore impegnato. Parla la compagna di lui

Lorella Cuccarini a Gardaland insieme ai figli: le foto

Lontana dai riflettori di Amici, programma televisivo che la rivedrà nel ruolo di professoressa anche per la prossima edizione del talent, e dagli impegni teatrali per il musical Madre Gothel di Rapunzel, la conduttrice si è concessa una pausa di puro divertimento e relax. «Oggi, ho trascorso una giornata a Gardaland con parte della famiglia! Ci siamo divertiti un mondo! Grazie per l’ospitalità» ha scritto su Instagram Lorella Cuccarini, partita insieme ai figli Giovanni, Chiara e Giorgio, alla nipote Carola e all’amico di famiglia Matteo.

Dopo aver soggiornato al Gardaland Magic Hotel, la giornata al Parco è iniziata con l’imperdibile Jumanji The Adventure, la prima ed unica dark-ride al mondo ispirata alla celebre serie cinematografica Jumanji per poi continuare sulle altre attrazione Adventure come Mammut.

Immancabile un giro sulle adrenaliniche Raptor, Oblivion e Blue Tornado fra avvitamenti, capovolte e ripide discese e una pausa rigenerante e rinfrescante a bordo delle attrazioni acquatiche come Fuga da Atlantide.