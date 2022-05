Albe e Serena di Amici, a Verissimo la dichiarazione d'amore: «La lontananza non ci spaventa, lei deve seguire il suo sogno»

Bellissimi e innamorati. La coppia Alberto e Serena nata ad Amici 21 sembra ormai consolidata e fa sognare i fan. Dopo aver pubblicato pochi giorni fa le loro prime storie insieme su Instagram dopo la fine del talent, oggi sono stati ospiti alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin su Canale 5 dove hanno raccontato i dettagli della loro relazione.

La storia d'amore

I due hanno raccontato come è stato il ritorno a casa e come sta proseguendo la loro relazione adesso che sono tornati: «Il ritorno alla realtà è stato bello e stranissimo. Vivere lì 8 mesi e poi uscire è un altro mondo. Dopo 8 mesi di casetta, usare il telefono per scriverci è strano. Non ci siamo conosciuti al telefono» hanno detto insieme.

"È stato amore al primo sguardo?" ha chiesto la Toffanin: «Al terzo, dai »scherza Alberto. Per i due l'amore è sbocciato dopo un mese: «Lei mi ha capito, io ho grandi ambizioni, lei è stata l'unica che mi capiva in questa cosa. È una cosa bella riuscire a capirsi. È stato sempre un aiuto reciproco. Ho capito che con lei non dovevo cercare di essere qualcun altro, e sono felice di piacergli così» ha raccontato Alberto.

Il viaggio a New York

Dopo il periodo ad Amici, ora lontano dai riflettori inizia il vero banco di prova della relazione tra Alberto La Malfa e Serena Carella. I due giovani innamorati però dovrano affrontare da subito una prova durissima: ad Amici, Serena ha vinto una borsa di studio per la prestigiosa Ailey School di New York dove potrà studiare gratuitamente tutti gli stili di danza, dal classico al modern. Un'opportunità unica che la costringerà a trasferirsi dall’altra parte del mondo per 12 mesi. Su questa opportunità serena commenta così: «Non vedo l'ora, più felice di così non posso essere. Rimarrò umile così ce la farò, come dice mia nonna» ha detto Serena. E anche lui si dice pronto ad affrontare la sfida: "Ci tengo moltissimo che lei realizzi i suoi sogni, è importante per lei."

Il rapporto di Serena con la prof. Celentano: «è stata importante»

Nell'intervista Serena ha parlato anche del rapporto con la professoressa Celentano alla scuola di Amici: «È stata anche lei importante nel mio percorso con le sue parole giuste o esagerate, ha saputo più volte sbloccarmi. Mi ha aiutato, se non ci fosse stata, la devo ringraziare».

Alberto: «ero incostante, ora so la mia strada»

«Io ho avuto sempre questo problema, avevo delle passioni poi le mollavo. Mia mamma mi disse se non passi vai a lavorare, non ti pago più. E quindi speravo tanto di entrare e di far vedere a tutti cosa fare».

