Dieci anni dopo la prima edizione i fermani Michele Gallucci e Piero Massimo Macchini sono pronti a tornare sul palcoscenico con “The format. Il format dei format 10 anni dopo”. Saranno in scena il 28, 29 e 30 dicembre prossimi all’Auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare.

La ricorrenza

«Sono 10 anni di Marche Tube – spiega Macchini – 10 anni di Lagrù, anche questo è uno spettacolo che ha diversi anni. Per questo abbiamo deciso di riportarlo in scena, saremo solo io e Michele, mentre l’altra volta c’era pure Paolo Rocchi». C’era la volontà, per la ricorrenza del decennale, di riprendere alcune cose e Gallucci aggiunge che «abbiamo deciso di rifare questo, dieci anni fa era bello, puro intrattenimento, quest’anno invece sarà ancora più di intrattenimento». La struttura dello spettacolo è la stessa di dieci anni fa. Michele Gallucci sarà il giornalista presentatore di un fantomatico talk show. «Torna – dice – il minuto di silenzio per la morte del giornalismo, e il presentatore, il mio personaggio, sarà più invasato che mai. Lo dice all’inizio dello spettacolo: dopo dieci anni è invecchiato come il vino, e incarna la cialtroneria. Non il giornalismo, qui, ma intende incarnare tutta la “fuffa” che c’è nel mondo, nella realtà di tutti i giorni. E per questo torna a essere molto attuale». A Macchini il compito di spiegare i suoi personaggi. Non spoilera troppo ma anticipa che «torneranno i cavalli di battaglia storici, come l’imitazione di Cesare Paciotti o Cochetti, o ancora il mago, ma non ci sarà il mimo parlante». Il tutto ovviamente aggiornato e riportato ai giorni nostri, e lo spettacolo si preannuncia davvero esilarante.

La coppia artistica

Ormai Gallucci e Macchini (in ordine alfabetico!) sono una coppia comica fissa «da vent’anni», come dicono in coro. «Abbiamo, o meglio, siamo – commenta Macchini – una bella coppia comica, continuiamo a lavorare insieme, abbiamo un repertorio, ormai siamo come Ale&Franz, Sandra&Raimondo e tanti altri. Non è certo facile lavorare in coppia, ma ci riusciamo bene e poi abbiamo le nostre storie parallele». É d’accordo anche l’altro e Gallucci spiega anche il perché: «Ormai lavoriamo insieme da 20 anni e forse alla nostra coppia comica quelli che hanno sempre creduto poco eravamo noi. La gente a volte ci incontra e ci chiede di salutare l’altro». Nel corso degli anni hanno fatto anche “Fatto di coppia”, dove la coppia in scena litiga molto e che il pubblico che li segue potrà rivedere al teatro La Perla di Montegranaro il prossimo 19 gennaio 2024. Nel frattempo vanno avanti anche con i propri impegni personali. Piero Massimo Macchini continua con i suoi spettacoli e annuncia un debutto, il prossimo mese di marzo, con un nuovo monologo, del quale ancora non si sa il titolo ma, annuncia il protagonista «sarà sul superbonus 110%». Gallucci invece va avanti con l’improvvisazione e con il relativo All star game che fa affrontare, sul palco del Giusti, squadre a colpi di improvvisazione.