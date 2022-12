Strage di Corinaldo alla Lanterna Azzurra, la Cassazione conferma le condanne per la banda dello spray

Strage di Corinaldo, confermate in Corte di Cassazione le pene per i sei rapinatori della banda dello spray. Il verdetto dei giudici di terzo grado è stato emesso poco fa. Ora, la sentenza - arrivata a quattro giorni dal quarto anniversario della strage - è definitiva per Ugo Di Puorto, Raffaele Mormone, Andrea Cavallari, Moez Akari, Souhaib Haddada e Badr Amouiyah.