Nelle Marche dei professionisti saltati 3 mister su 5. Ne restano solo due: mangeranno il panettone?

ANCONA Non è stato di certo un inizio tranquillo di campionato per i tecnici delle formazioni professionistiche marchigiane disposte tra Serie B (Ascoli) e Lega Pro (Ancona, Fermana, Recanatese e Vis Pesaro). Tre su cinque, infatti, sono stati esonerati (William Viali, Marco Donadel e Andrea Bruniera) mentre sono rimasti saldamente al proprio posto i mister di Vis Pesaro e Recanatese. Simone Banchieri, impegnato nella lotta per non retrocedere a Pesaro, ma soprattutto Giovanni Pagliari, timoniere a Recanati addirittura in zona playoff viaggiano verso il "panettone" di Natale. Scoglio da sempre importante per tutti gli allenatori.

