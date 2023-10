FERMIGNANO Un salto all’indietro mentre attraversava la strada sulle strisce per non essere investito da un’auto che procedeva a grande velocità. D’istinto alza le braccia reagendo alla paura per il pericolo scampato. E nell’intersezione tra via Piave e via Montegrappa si scatena l’inferno.



L’inferno



Matteo Bastianelli, 46 anni, direttore del Conad Super Store, vede l’auto tornare indietro, neanche il tempo di scappare che viene investito. Riesce a uscire da sotto la macchina e il conducente armato di martello inizia a picchiare. Lo colpisce al volto, alle, braccia, su varie parti del corpo. Bastianelli tenta di proteggersi dietro il guad rail per evitare le martellate. Passano alcune auto ma tutte tirano diritto. Sarà un dipendente di Marche Multiservizi a fermarsi, a impedire che l’aggressore riesca a buttare la vittima nel dirupo sottostante. Con la sua presenza mette in fuga, l’uomo alla guida dell’auto scura arrivata da Bivio Borzaga in direzione di Urbania.