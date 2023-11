Frederik di Danimarca paparazzato a Madrid con la presunta amante: le foto che fanno tremare la corte reale

Un nuovo gossip impazza nei palazzi delle famiglie reali europee: l’erede al trono di Danimarca, Frederik, starebbe tradendo la moglie Mary. La coppia, tre figli insieme e una carriera da royal ben avviata, sta ospitando in questi giorni i sovrani di Spagna Felipe e Letizia, in visita ufficiale in Danimarca. Dunque la notizia di una presunta scappatella sta facendo il giro del mondo. A lanciare lo scoop è un magazine spagnolo, Lecturas, che pubblica delle immagini esclusive che ritraggono il principe insieme a una donna in giro per Madrid, in quello che ha tutta l’aria di essere un appuntamento romantico (o un incontro tra amici molto stretti). I due protagonisti di questo rumors hanno categoricamente smentito, ma le foto sono abbastanza compromettenti.