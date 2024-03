FANO Un altro maxiyacht, il secondo nel giro di 10 giorni, ha attraversato periferia e città per arrivare dai cantieri nautici al porto di Fano. Questa volta il trasporto eccezionale è filato via liscio liscio durante le ore notturne di ieri.

Comune e Prefettura sono infatti intervenuti su Enel, che ha effettuato il distacco della corrente elettrica, nelle zone dove sono possibili interferenze al passaggio dei grandi scafi sotto i tralicci. Una soluzione che ha permesso di evitare il traffico mattutino e i relativi disagi. Rimosse un paio di automobili parcheggiate dove ostruivano il transito al gigante del mare.

Uno scafo Benetti lungo 45 metri, largo poco più di 9 e alto oltre 8 (9 e mezzo contando il carrello), realizzato nel cantiere Carbon Line in via De Nicola, da dov'è partito intorno alla mezzanotte per arrivare in porto poco prima delle 4.



Uno scafo Benetti lungo 45 metri, largo poco più di 9 e alto oltre 8 (9 e mezzo contando il carrello), realizzato nel cantiere Carbon Line in via De Nicola, da dov’è partito intorno alla mezzanotte per arrivare in porto poco prima delle 4. Come succede in simili casi, il personale della ditta trasporti Sorcinelli ha dovuto faticare per superare i due-tre punti critici tra via Cavallotti, viale Battisti e viale Adriatico.

Sembra però che maturino le soluzioni tecniche in grado di agevolare il transito di maxi-yacht: l’arretramento di un cordolo fastidioso in piazza Fratelli Rosselli, modifiche alla ciclabile in viale Battisti, dove sono previsti anche lampioni che possono essere svitati alla base e piegati verso terra per offrire il minore ingombro possibile.