Tempesta Nelson sulla Spagna, onde alte fino a 7 metri: 4 morti tra Regioni delle Asturie e Catalogna

Altre due persone sono morte oggi annegate nei pressi della spiaggia del Miracle di Tarragona, in Catalogna, trascinate dalle onde alte fino a 7 metri portate dalla tempesta Nelson che sferza la penisola iberica.

Una delle vittime è un adolescente di 16 anni di origini marocchine caduto accidentalmente in mare, trascinato dalle onde mentre con tre coetanei fra i 15 e i 17 anni giocava fra gli scogli nei pressi della spiaggia del Miracle, nella zona del Fortì de la Reina, segnalano fonti della Guardia Civile citate dall'agenzia Efe.

Tempesta Nelson si abbatte sulla Spagna

Con le ultime due, sono quattro le persone morte oggi fra le regioni delle Asturie, sul versante a nordovest della Spagna, e in Catalogna, sul litorale a nordest, sferzate dalla burrasca che imperversa sulla penisola con forti moti ondosi, raffiche di vento fino a 100 km/h e neve anche su quote inferiori ai mille metri. Le altre due vittime sono un turista e una donna, trascinati in mare dalle onde rispettivamente a San Esteban de Pravia e a Cudillero, nel principato delle Asturie.